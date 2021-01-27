Лондон, , 08:54 — REGNUM Британский МИД приветствует договорённость России и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) и намерен поддерживать это соглашение. Об этом сообщил 26 января представитель Форин оффиса.

Дипломат, комментируя готовность Москвы и Вашингтона продлить договор, отметил, что этот документ внёс важный вклад в стратегическую стабильность, прозрачность и укрепление доверия.

«Мы будем поддерживать договор и продление его надежного механизма проверки», — сообщили в британском МИД агентству ТАСС.

Ранее МИД Великобритании заявлял, что поддерживает усилия, направленные на продление российско-американского договора о сокращении вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле подчеркнули, что все необходимые для продления ДСНВ процедуры будут завершены в ближайшее время.

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