Сингапур, , 08:40 — REGNUM По оценке министра образования Сингапура Лоуренса Вонга, пройдет еще четыре-пять лет, прежде чем пандемия коронавируса закончится и мир сможет вернуться к нормальной жизни, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

"Может пройти от четырех до пяти лет, прежде чем мы наконец увидим конец пандемии и начало нормальной жизни», — отметил сингапурский политик.

В своей 30-минутной речи Лоуренс Вонг подчеркнул, что в ближайшие несколько лет все еще существует много неопределенностей.

Открытие вакцин и лечение COVID-19 продолжит развиваться в будущем.

«Но обеспечить вакцинацию всех граждан мира будет нелегко», — добавил министр.

Напомним, Сингапур — одна из стран, добившихся успеха в сокращении передачи коронавируса в обществе. Несмотря на это, страну в Юго-Восточной Азии охватила вторая волна эпидемии.

В Сингапуре началась массовая вакцинация от коронавируса. Согласно опросу правительства Сингапура, почти 60% населения готовы пройти вакцинацию.