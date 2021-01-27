Киев, , 08:50 — REGNUM Посольство Венгрии на Украине получило угрозы накануне визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто на Украину. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 января на своей странице в социальной сети Twitter.

Авторы письма назвали себя «патриотами Украины» и пообещали «действовать крайне жёстко», если Сийярто посетит Украину. Неизвестные отметили, что им надоело смотреть, как Венгрия «отбирает» украинские земли, а также призвали готовиться к «большой крови».

Кулеба назвал послание «дешёвой провокацией» и заявил, что правоохранители выясняют, кто отправил это письмо.

Напомним, визит Петера Сийярто на Украину состоится 27 января. Между странами может быть заключено «джентльменское соглашение».

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