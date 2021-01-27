Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Новый госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с министрами иностранных дел Канады и Мексики Марком Гарно и Марсело Эбрардом. Об этом глава американской дипломатии написал в своём микроблоге в Twitter.

По словам Блинкена, днём 26 января у него состоялся «отличный разговор» с мексиканским коллегой о необходимости продолжения сотрудничества между Вашингтоном и Мехико. Соединённые Штаты дорожат связями с Мексикой и привержены почти 200-летним двусторонним отношениям, добавил он.

Госсекретарь сообщил и о телефонной беседе с главой МИД Канады. Это государство — ближайший союзник США, и Соединённые Штаты надеются на сотрудничество с Оттавой в целях продвижения общих интересов и борьбы с общими вызовами, указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Энтони Блинкен официально вступил в должность госсекретаря США 26 января. В период президентства Барака Обамы Блинкен был помощником по национальной безопасности при вице-президенте Джозефе Байдене.