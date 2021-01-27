Джакарта, , 08:25 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что до сих пор не поступало сообщений о том, что граждане Индонезии стали жертвами взрыва в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает CNN Indonesia.

«До сих пор не поступало сообщений о том, что индонезийские граждане стали жертвами взрыва в Эр-Рияде», — заявил пресс-секретарь МИД Индонезии Теуку Фаизашах.

По данным посольства Индонезии в Саудовской Аравии, в небе над городом Эр-Рияд произошло два взрыва. Ударной волной повыбивало стекла. Повстанческая группа хуситов в Йемене не взяла на себя ответственность за взрыв.

Пока сообщений о жертвах или раненых в результате взрыва не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 26 января 201 года.

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