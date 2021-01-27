Москва, , 08:25 — REGNUM Продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) было одной из тем первой телефонной беседы российского президента Владимира Путина с новым главой США Джозефом Байденом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», — говорится в сообщении.

В начале разговора российский лидер поздравил Байдена с началом работы на посту президента США. Инаугурация Байдена состоялась 20 января. Путин отметил, что нормализация двусторонних отношений — в интересах и Москвы, и Вашингтона, и всего всего мирового сообщества.

Путин и Байден обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе возможное сотрудничество в борьбе с распространением COVID-19 и торгово-экономические отношения.

Лидеры затронули также односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематику иранской ядерной сделки, урегулирование на Украине, а также инициативу Москвы о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

«В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», — указали в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, первый телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января по инициативе американской стороны.

Читайте также: Байден заявил Путину о намерении твёрдо отстаивать интересы США