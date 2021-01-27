Сеул, , 08:21 — REGNUM 28 января президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведёт видео-встречу с узбекским коллегой Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По их словам, это первый саммит главы государства в текущем году.

Известно, что в рамках беседы лидеры двух стран обсудят план развития сотрудничества в различных областях, таких как энергетика, инфраструктура и здравоохранение, а также способы преодоления последствий пандемии коронавируса.

В администрации президента Южной Кореи подчеркнули, что посредством данных переговоров правительство намерено углубить стратегическое партнёрство с Узбекистаном, а также приступить к реализации «Новой северной политике».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января министр стратегии и финансов Южной Кореи обсудил с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана вопросы сотрудничества.

Читайте также: Представители Южной Кореи и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества