Донецк, , 08:08 — REGNUM Военные специалисты из Турции прибыли в зону конфликта в Донбассе для проведения рекогносцировки в интересах вооружённых сил Украины, пишут 26 января авторы Telegram-канала WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах Донецкой народной республики.

«На данный момент количество турецких специалистов <…> едва ли превышает десять человек, — говорится в сообщении. — Их задача — провести рекогносцировку и на местности оценить цели, по которым ВСУ рассчитывают применять турецкие ударные беспилотники».

Отмечается, что в этом году Киев намерен получить из Турции очередную партию беспилотников Bayraktar TB2, «поэтому появление турецких специалистов на линии соприкосновения выглядит, как минимум, логично», — заключают в WarGonzo.

Напомним, о готовности организовать производство ударных беспилотных летательных аппаратов на Украине ранее заявлял посол Турции Ягмур Ахмет Гюльдере. Летом 2020 года он отмечал, что «оборонная промышленность может стать новым символом в турецко-украинском сотрудничестве».

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