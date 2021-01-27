Тбилиси, , 08:10 — REGNUM Участники протестной акции против продления карантинных мер, проходившей 26 января возле здания парламента Грузии в Тбилиси, с наступлением комендантского часа организовали «марш неповиновения». Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

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Протестующие прошли по проспекту Руставели к площади Свободы. Они рассказали журналистам, что 24 января уже проводили такую акцию неповиновения, за что были оштрафованы на 2000 лари (около $600).

«Мы не собираемся ничего платить, потому что это — политическая изоляция, — сказала журналистам участница марша Ника Нарсия. — Конечно, необходимы правила, но как в Европе. Общественный транспорт в Европе не останавливали ни на один день».

Ранее, участники акции, получившие постановления об административном штрафе, публично сожгли эти документы.

Стоит отметить, что в Грузии, согласно законодательству, повторное нарушение карантинных ограничений, к которым относится комендантский час, может повлечь за собой уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

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