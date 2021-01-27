Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джо Байден проанализирует введённые предыдущей администрацией санкции против «Северного потока — 2». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

По её словам, американские власти продолжат обсуждение этого проект с европейскими партнерами. При этом, отметила она, Байден считает строящийся газопровод «плохой сделкой для Европы».

«Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения в отношении газопровода. Мы будем проводить обзор этих мер», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, завершающая стадия достройки трубопровода «Северный поток — 2» осложняется давлением США на европейских участников проекта. За декабрь минувшего года судно «Фортуна» проложила 2,6 километра труб в водах Германии.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии.

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