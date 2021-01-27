Белград, , 09:22 — REGNUM Среди внешнеполитических приоритетов новой администрации США — Западные Балканы, заявил президент США Джозеф Байден 26 января в телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Два государственных деятеля выделили приоритетные темы, среди которых Афганистан, Китай, Иран, Россия и Украина, а также Западные Балканы, где актуальным является вопрос нормализации отношений и достижения соглашения Белграда и Приштины.

Байден в беседе с Меркель выразил желание углубить сотрудничество между Сербией и Косово. Он также пожелал оживить трансатлантическое партнёрство, в том числе в рамках НАТО и Европейского союза, являющихся «краеугольными камнями коллективной безопасности и общей Демократической ценности».

Президент США и канцлер Германии также отметили важность глобального сотрудничества, а именно возобновление приверженности Вашингтона многосторонним организациям, борьбу с изменением климата и коронавирусом и укрепление здравоохранения, а также достижение устойчивого глобального восстановления экономики.