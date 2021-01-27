Сеул, , 07:10 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва в ходе телефонного разговора договорились решать вопрос о ядерном разоружении Корейского полуострова в срочном порядке. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе южнокорейского МИД.

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран согласились, что ядерная проблема Северной Кореи требует срочного решения, и договорились тесно сотрудничать на этом направлении», — говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили также меры, предпринимаемые для борьбы с распространением коронавируса. Кан Гён Хва поздравил своего американского коллегу с утверждением в должности главы Госдепартамента США.

Ранее министры обороны двух стран подтвердили важность двустороннего военного альянса и договорились о тесном сотрудничестве в интересах его дальнейшего развития.

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