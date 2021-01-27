Вашингтон, , 07:02 — REGNUM Энтони Блинкен принес присягу при вступлении в должность госсекретаря США, передает телеканал NHK.

Сообщается, что церемония проходила в здании Госдепартамента США в Вашингтоне. Теперь 58-летний Блинкен официально занял пост главы американского Госдепа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат США утвердил кандидатуру Энтони Блинкена на пост главы Госдепартамента. За него проголосовали 78 сенаторов, еще 22 выступили против. Во время президентского срока Барака Обамы Блинкен занимал должность помощника по национальной безопасности при вице-президенте США Джо Байдене.

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