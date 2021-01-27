Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Обвинения в краже документации со стола лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла предъявлены жителю американского штата Калифорния Томми Фредерику Аллану, 26 января передает телеканал NBC News.

Обвиняемый похитил бумаги в ходе штурма Капитолия 6 января. На одной из видеозаписей, которая оказалась в распоряжении правоохранительных органов, видно как Аллан берет со стола документ и кладет его в себе карман. Кроме того, злоумышленник попытался забрать из здания флаг США, но сотрудник охраны помешал ему.

На другой видеозаписи показано, как обвиняемый, находясь уже снаружи здания, держит бумаги в руках и говорит, что среди них якобы есть письмо от экс-президента США Дональда Трампа, а также документ, подписанный бывшим главой государства и бумаги со стола Макконнела.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в городе Киссимми в штате Флорида со своей должности был уволен полицейский Эндрю Джонсон за поддержку в соцсетях участников беспорядков у здания Конгресса.

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