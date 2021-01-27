Нью-Йорк, США, , 06:45 — REGNUM Киевские власти оказались неспособными решить вопросы вакцинации населения Украины от коронавируса, пишут 26 января обозреватели агентства Bloomberg Дарина Краснолуцкая и Катерина Чурсина в статье «Вакцина стала оружием в конфликте Украины и России».

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«Украина — самая большая из немногих стран на континенте, которая не приступила к вакцинации населения», — отметили они.

Критическую ситуацию в стране публицисты объяснили тем, что 42-миллионому населению Украины нечего предложить: заказанная правительством вакцина либо не утверждена, либо её ещё не завезли. Такое положение дел, пишут они, грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому ростом напряжённости как внутри страны, так и за её пределами.

В Bloomberg отметили также, что в Крыму, который постоянно подвергается нападкам со стороны Киева, уже приступили к вакцинации. Кроме того, благодаря содействию Москвы к вакцинации скоро приступят Луганская и Донецкая Народные Республики.

Напомним, 25 января президент Зеленский сообщал, что вакцинация в стране начнётся в феврале 2021 года.

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