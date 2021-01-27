Вашингтон, , 05:58 — REGNUM Новые власти Соединенных Штатов могут пересмотреть решение экс-президента страны Дональда Трампа о выводе части американских войск из Афганистана и Ирака, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне.

По их данным, администрация нового президента США Джо Байдена собирается оценить необходимость сокращения численности американских войск на Ближнем Востоке. В частности, новый министр обороны страны Ллойд Остин намерен пересмотреть решение Трампа о частичном выводе войск. Тем не менее решение о пересмотре пока не принято.

Предполагается, что администрации Байдена потребуется время, чтобы оценить стратегическое положение США на Ближнем Востоке. Также газета приводит слова главы пресс-службы Пентагона Джона Кирби, который заявил, что решения о пересмотре численности американского военного контингента в Афганистане и Ираке будет приниматься после консультаций с властями этих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января министерство обороны США заявило о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке до 2,5 тысячи человек в каждой из стран. Соответствующий приказ был отдан действовавшим тогда президентом страны Дональдом Трампом в соответствии с планом по перегруппировке вооруженных сил.

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