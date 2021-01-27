Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Военная активность России в Арктике тревожит Вашингтон, несмотря на наличие у российской стороны всех оснований для подобной деятельности в указанном регионе. Об этом 26 января заявил командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис на видеоконференции Американского института предпринимательства.

Он признал, что РФ имеет города за полярным кругом и является самым густонаселенным арктическим государством. При этом Льюис отметил, что США не могут допустить усиления военных возможностей России в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин, утвержденный в этой должности 22 января, заявил, что США надеются на продолжение сотрудничества с Россией в Арктике. Генерал также сообщил о своей обеспокоенности из-за присутствия российских военнослужащих в арктическом регионе.

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