Вашингтон, , 04:24 — REGNUM Американский видеохостинг YouTube продлил блокировку учетной записи экс-президента США Дональда Трампа, сообщает газета Politico.

Впервые аккаунт бывшего главы государства заморозили 13 января сроком на одну неделю за публикацию видео, которое якобы разжигало насилие в Соединенных Штатах. Позднее сервис продлил блокировку еще на одну неделю.

«Из-за опасений по поводу сохраняющейся возможности насилия канал Дональда Трампа останется заморожен», — приводит газета официальную позицию YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января сын бывшего американского лидера Дональда Трампа Дональд Трамп — младший создал канал в Telegram. Он отметил, что на его решение повлияла возможность блокировки его аккаунтов в социальных сетях.

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