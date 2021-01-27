Дамаск, , 03:24 — REGNUM Российская военная полиция обеспечила прикрытие автотрассы М4 на участке Эль-Камышлы — Алеппо в Сирии, по нему возобновлено движение гражданского транспорта, сообщает 27 января телеканал РЕН-ТВ.

Долгое время движение по этому участку осуществлялось в сопровождении военных. Боевики регулярно совершали атаки на грузовые автомобили, изолируя север страны от остальной части Сирии. Безопасный режим работы был установлен после переброски к линии соприкосновения дополнительных сил Военной полиции ВС России.

«Мы все очень благодарны России <…> До того момента, как российские военные начали сопровождать нас, мне приходилось ездить в объезд», — сообщил журналистам житель провинции Хасеке Рамадан Камаль.

Трасса М-4 фактически разделила север Сирии на два лагеря, в одном из которых ситуацию контролируют террористы. Сегодня дорога соединяет торговые маршруты сразу трех провинций.

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