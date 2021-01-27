Киев, , 03:06 — REGNUM Цена на газ для населения Украины в феврале 2021 года будет снижена на дополнительные 10 копеек от рекомендованного правительством уровня в 6,99 грн/куб. м, сообщили 26 января в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что в стоимость газа не включена стоимость доставки газа до потребителей. Символическое снижение в компании объяснили готовностью пожертвовать собственной наценкой.

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook написал, что снижение производится в условиях государственного регулирования и в рамках обязанностей перед населением и других незащищённых потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, после объявленного в декабре рекордного роста тарифов на газ на Украине начались массовые акции протеста. В середине января правительство страны приняло ряд решений, которые призваны ограничить суммы в платежках, однако прозрачных механизмов предложено не было.

Накануне и. о. министра энергетики страны Юрий Витренко заявил, что в феврале украинцы получат платежки с рекордными суммами.

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