Тегеран, , 08:35 — REGNUM 26 января специальный представитель министерства иностранных дел Ирана по делам Афганистана Мохаммад Эбрахим Тахериан встретился и провел беседу с министром иностранных дел Афганистана Мохаммедом Ханифом Атмаром. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о последних событиях в Афганистане, развитии двусторонних связей между двумя странами, а также о ходе мирного процесса в этой стране.

Тахериан подчеркнул необходимость устранения насилия и осуществления совместной деятельности со странами, дружественными Афганистану, для установления прочного мира по дипломатическим каналам.

Он также назвал межафганские переговоры наиболее подходящим способом прекращения кризиса в стране и облегчения страданий афганского народа. Иранский представитель отметил, что Исламская Республика Иран готова оказать любую помощь для восстановления мира в Афганистане.

Ранее спецпредставитель Ирана по афганским делам Тахериан провел отдельные переговоры со своими российскими и немецкими коллегами и обсудил последние события в Афганистане.