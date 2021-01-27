Тегеран, , 09:04 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф начал региональное турне по России, Турции, Азербайджанской Республике, Армении и Грузии в попытке укрепить дружбу и экономическое сотрудничество после ухода бывшего президента США Дональда Трампа из Белого дома. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 января.

Иран как страна, которая всегда стремилась к миру в своих периферийных районах, использует любую возможность для расширения региональной дипломатии. Возглавляя делегацию, министр иностранных дел Ирана посетил Баку и провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, своим коллегой Джейхуном Байрамовым, а также заместителем премьер-министра страны Шахином Мустафаевым.

Министр иностранных дел Ирана назвал переговоры с азербайджанскими официальными лицами плодотворными, заявив, что путь к достижению устойчивого мира лежит через региональное сотрудничество.

Продолжая свое региональное турне, Зариф прибыл в Москву, чтобы обсудить с российскими официальными лицами региональные и двусторонние вопросы.

Политика Трампа провалилась на международной политической арене, при этом Исламская Республика Иран продолжает стремиться содействовать миру и безопасности вокруг своих границ. Страна продвигает региональную дипломатию и выступает за регион, свободный от насилия и конфликтов.

Поездка Зарифа в эти пять стран направлена на укрепление дружественных связей и экономическое сближение.