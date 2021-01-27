Тегеран, , 08:58 — REGNUM 26 января специальные представители Ирана и ООН на встрече рассмотрели мирный процесс в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Специальный советник МИД Ирана по Афганистану Мохаммад Эбрахим Тахериан и представитель Генерального секретаря ООН по афганским делам Дебора Лайонс подчеркнули необходимость укрепления стабильности в Афганистане дипломатическими средствами.

Между тем на встрече с министром иностранных дел Афганистана Ханифом Атмаром иранский посланник обсудил вопросы двустороннего значения, а также ход продвижения мирного процесса в этой стране.

Тахериан провел отдельные встречи с российскими и немецкими посланниками по Афганистану, в ходе которых подчеркнул необходимость деэскалации напряженности в стране и принятия коллективных усилий дружественных стран по установлению устойчивого мира дипломатическими средствами.

Он отметил, что внутриафганские переговоры являются лучшим способом положить конец гуманитарному кризису в Афганистане.