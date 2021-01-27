Остин, США, , 02:34 — REGNUM Суд округа Виктория (штат Техас) признал неприемлемым решение президента США президента Джо Байдена о прекращении депортации мигрантов и заблокировал его на две недели. Об этом 26 января сообщает агентство Reuters.

Судья Дрю Типтон в своём постановлении объяснил, что решение американского президента нанесёт огромный ущерб штату, в частности, увеличит расходы на образование, здравоохранение и социальные службы.

В решении суда говорится также, что своими действиями новая американская администрация фактически проигнорировала нормы Конституции США, которые предписывают обязательное согласование с властями штата вопросов, касающихся миграции.

Напомним, Джо Байден после вступления в должность главы государства подписал пакет документов, отменяющих указы бывшего президента США Дональда Трампа. Среди них — решение о 100-дневном моратории на депортацию мигрантов, которых привезли в США незаконно еще детьми.

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