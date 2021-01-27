Москва, , 09:45 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что лично он готов обсуждать с российской стороной проблемные вопросы, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 27 января в социальной сети Facebook.

«Лучший способ отвлечь внимание народа от внутренних проблем своей страны, в сторону России!», — поделился мнением Armen K.

Многие пользователи пришли к мнению, что Соединённые Штаты уже ни у кого не вызывает доверие и поэтому обсуждать с лидером данной страны ничего не имеет смысла. Люди уверены, что США в любой удобный для них момент разорвёт любые договорённости.

«Обсуждать что-то можно только с договороспособной стороной. США сейчас такой стороной не являются», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Некоторые комментаторы призвали Байдена заняться в первую очередь внутренними проблемами США, а не раздавать никому советы и не принуждать никого к обсуждению «проблемных вопросов».

«Угомонись, дедушка, наведи порядок у себя. Кругом свой нос сунут… Одни проблемы от вас всем», — пишет Рая М.

Нашлись и те, кто указал, что сам формат такого подхода, выглядит крайне возмутительным. Люди уверены, что с Российской Федерацией нельзя разговаривать, словно с провинившимся подростком.

«Если перевести с изопового языка, это означает: «Идите ко мне, мои сладкие!», — написал Андрей Л.

Напомним, 26 января президент США Джозеф Байден заявил о том, что лично он готов обсуждать с российской стороной проблемные вопросы.