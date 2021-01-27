Вашингтон, , 02:17 — REGNUM Соратник бывшего президента США Дональда Трампа по Республиканской партии Рэнд Пол считает, что готовящийся в американском сенате импичмент обречён на провал, пишет 26 января газета The Washington Post.

По словам республиканца, для запуска процедуры импичмента противникам Трампа придётся заручиться поддержкой 2/3 голосов (не менее 67 из 100) в верхней палате Конгресса США. С учётом того, что 45 сенаторов разделяют позицию Пола, то есть считают процесс неконституционным, демократы и примкнувшие к ним республиканцы не получат нужной поддержки.

«Процесс по импичменту заранее обречен на провал», — констатировал Рэнд Пол.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 26 января американский сенат принял резолюцию о регламенте проведения предварительных процедур в рамках подготовки к импичменту Трампа. Процесс возобновится 9 февраля 2021 года.

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