Симферополь, , 09:49 — REGNUM Заявление первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса о том, что Крым открыт для приезда комиссара Совета Европы по правам человека и ему хотелось бы показать Северо-Крымский канал, перекрытый из-за решения Украины, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 27 января в социальной сети Facebook.

«А откуда такой прогиб?! На кой чёрт им надо вообще что-то показывать?!», — задаётся вопросом Лилия А.

Многие пользователи пришли к выводу, что никакому комиссару Совета Европы не надо специально показывать Крым. Люди уверены, что такие чиновники всё равно всё извратят и выставят руководство полуострова в неприглядном свете.

«Зачем им что-то показывать? Они не для этого едут. У них всё равно заслепит. Они хорошее не увидят, а если и увидят, то не скажут никогда, иначе им не поздоровится», — считает Татьяна Е.

Некоторые комментаторы уверены, что Европе не интересен Крым, как таковой. Люди считают, что их мнение зависит исключительно от позиции Вашингтона, поэтому не имеет смысла добиться понимания со стороны европейского комиссара.

«Ой, да чихать Европе на истинное положение дел. Комиссар хоть десять докладов напиши, Европа живет указаниями Вашингтона. Это всё — мышиная возня», — поделился мнением Николай Г.

Нашлись и те, кто и вовсе заявил о нежелании видеть комиссара Совета Европы на территории Крыма. Люди не считают, что такие иностранные чиновники могут принести добро жителям полуострова.

«Я бы этих и не пускала бы в Крым!», — написала Наталия Б.

Напомним, 26 января первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил о том, что Крым открыт для приезда комиссара Совета Европы по правам человека и ему хотелось бы показать Северо-Крымский канал, перекрытый из-за решения Украины.