Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Санкции, введенные Соединёнными Штатами в отношении должностных лиц Международного уголовного суда (МУС), намерены изучить в Госдепартаменте США. Об этом 26 января сообщает агентство Reuters.

«Санкции будут тщательно проанализированы по мере того, как мы определяем наши дальнейшие шаги», — цитирует агентство представителя американского внешнеполитического ведомства.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале сентября 2020 года Минфин США включил в санкционные списки двух сотрудников МУС, которые якобы неправомерно расследовали предполагаемые военные преступления военнослужащих США в Афганистане и в других странах мира.

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