Брюссель, , 01:40 — REGNUM Сумма средств, которые будут выделены ЕС в 2021 году на гуманитарную помощь третьим странам, будет увеличена на 60% и составит €1,4 млрд. Об этом 26 января сообщается на сайте Еврокомиссии.

Большая часть этой суммы — €505 млн — будет перечислена нуждающимся государствам Африки. Кроме того, €385 млн получат страны Ближнего Востока и Турция. Украине, государствам Западных Балкан и Закавказья планируется выделить €28 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января ЕС перечислил €500 тысяч для поддержки пострадавших от крупного землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии.

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