Вашингтон, , 01:57 — REGNUM Американские сенаторы 26 января были приведены к присяге в рамках процесса импичмента бывшего президента США Дональда Трампа, который возобновится в верхней палате Конгресса США 9 февраля. Трансляцию церемонии из зала Сената в прямом эфире вели американские телекомпании.

Поскольку с 20 января Трамп не является действующим президентом страны, впервые в истории США роль председателя на подобном процессе отведена законодателю — сенатору Патрику Лихи (демократу от штата Вермонт). Именно он и был первым приведён к присяге.

После завершения этой процедуры, уже Лихи привёл к присяге остальных сенаторов, которые коллективно поклялись «вершить беспристрастное правосудие в соответствии с конституцией», после чего каждый закрепил клятву личной подписью.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Конгресса США принял резолюцию о регламенте проведения предварительных процедур в рамках импичмента бывшего президента Дональда Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Процесс импичмента Трампа возобновится в американском сенате 9 февраля