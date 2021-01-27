Багдад, , 01:31 — REGNUM Иракские силы безопасности захватили трех пособников террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дийяла на востоке Ирака, сообщает газета al-Sabah.

Издание сообщает, что силовики действовали по наводке разведслужб. Отмечается, что арестованные оказывали содействие ячейкам террористов в провинции.

Также спецоперация прошла в провинции Анбар на западе Ирака. Там силовикам удалось захватить 15 взрывных устройств и арестовать одного из членов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Газета отмечает, что спецоперации проводились в связи с недавними атаками террористов, которые унесли жизни более 40 человек.