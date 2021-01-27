Вена, , 01:12 — REGNUM Договоренность между Россией и США о продлении ДСНВ (или СНВ-3) является важным сигналом для всеобщей безопасности, заявил 26 января министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Это заявление было распространено Австрийским агентством печати.

По словам главы австрийского МИД, намерение двух стран продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений «это важный сигнал и выигрыш для безопасности всех нас». А 2021 год «начинается с важнейших шагов против спирали ядерного вооружения».

«Мы останемся в распоряжении, как мы это делали ранее, в качестве принимающей стороны стратегических переговоров между США и Россией», — подтвердил Шелленберг намерения Австрии остаться основной площадкой для ведения российско-американских переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме ожидают 27−28 января внесения на ратификацию документов о продлении ДСНВ.

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