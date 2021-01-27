Вашингтон, 27 января 2021, 01:01 — REGNUM Сенат Конгресса США принял резолюцию о регламенте проведения предварительных процедур в рамках импичмента бывшего президента Дональда Трампа. Процесс возобновится 9 февраля 2021 года после того, как стороны представят свои аргументы, следует из принятого решения.

Дональд Трамп
Дональд Трамп

За принятие резолюции проголосовали 83 сенатора, 17 выступили против. Предложение лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк) возобновить процесс 9 февраля в верхней палате Конгресса поддержали единогласно.

Резолюция содержит единственное обвинение в отношении Трампа — подстрекательство к мятежу. 45-го президента США хотят привлечь к ответственности за высказывания, сделанные 6 января. Тогда, напомним, сторонники республиканца ворвались в здание Конгресса и попытались сорвать утверждение итогов президентских выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Сам Трамп не единожды выступал с осуждением их действий.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп начал готовиться к защите на процессе по импичменту

Читайте развитие сюжета: Сенаторов в США привели к присяге в рамках процедуры импичмента Трампа