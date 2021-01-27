Минск, , 00:06 — REGNUM «Вы понимаете, что там надо делать», — заявил 26 января заявил Александр Лукашенко при назначении Юрия Шулейко председателем Брестского облисполкома.

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«Вы уже войдете в курс дела (думаю, Вам много времени для этого не нужно: Вы работаете на такой должности в конкретном регионе, знаете направления работы, опыт у Вас большой) и доложите мне о болевых точках Брестчины и особенно Бреста с учетом событий прошлого года, чтобы мы могли сориентироваться по дальнейшей работе, — сказал Лукашенко. — Брест и Брестская область — регион хороший, люди там нормальные. Я там служил, знаю этих людей. Но есть заблудшие, с ними надо работать. Вы знаете и умеете с ними работать, в Гомельской области Вы этому научились».

Пресс-служба президента Белоруссии не уточнила, кого и почему Лукашенко считает «заблудшими». Однако известно, что во время президентской кампании 2020 года в Бересте продолжились массовые акции протеста, начавшиеся двумя годами ранее. Причиной волнений является строительство экологически опасного аккумуляторного завода компанией «АйПауэр» («Аккумуляторный альянс») в СЭЗ «Брест».

Встречаясь 22 июня в Бресте с общественностью, Лукашенко пообещал провести местный референдум по вопросу строительства аккумуляторного завода. Брестский облисполком саботировал организацию референдума и в конце 2020 года разрешил проведение пусконаладочных работ на скандальном предприятии.

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