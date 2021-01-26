Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Сенат США отложил рассмотрение импичмента экс-президента Дональда Трампа до 9 февраля, сообщает 26 января пресс-служба сената.

Уточняется, что это решение было принято единогласно.

Ранее представители Республиканской и Демократической партий договорились о двухнедельной отсрочке на подготовку и письменное изложение своих аргументов обеих сторон.

Напомним, Дональда Трампа обвиняют в призывах к мятежу, который якобы произошел 6 января в здании Капитолия США. Палата представителей уже проголосовала за импичмент Трампа, который уже не является президентом США.

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