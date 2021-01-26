Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Пребывание Национальной гвардии США в Вашингтоне продолжится до конца марта, сообщает 26 января газета Politico со ссылкой на приказ главы Бюро Нацгвардии генерал-майора Уильяма Уокера.

Бронетехника Национальной гвардии США U.S. National Guard

Уокер указал, что подразделения Нацгвардии будут находиться в Вашингтоне для «продолжения поддержки» властей столичного округа Колумбия, а также федерального правительства «на фоне ожидающихся протестов и акций гражданского неповиновения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности министра Сухопутных войск США Джон Уитли заявил, что в округе Колумбия будут оставаться до пяти тыс. солдат и офицеров Национальной гвардии.

Напомним, 20 января при вступлении в должность нового президента США Джо Байдена в Вашингтоне сосредоточили 25 тыс. бойцов Национальной гвардии.

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