Белград, , 23:01 — REGNUM Если подконтрольная Белграду партия «Сербский список» участвует в сепаратистских выборах в Косово и Метохии и голосует в парламенте этого лжегосударства, то это значит, что она негласно признает и сепаратистское законодательство. Об этом заявил один из лидеров движения сербов Косово и Метохии «Отечество» Марко Якшич в ходе дискуссии в рамках круглого стола на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?», который 25 января провело ИА REGNUM.

Якшич напомнил, что «Сербский список» примет участие во внеочередных выборах в парламент сепаратистского Косово, которые пройдут 14 февраля. «Также «Сербский список» проголосовал за участие так называемой армии Косово в международных миротворческих операциях и этим фактически признал это незаконное формирование», — добавил эксперт.

По словам Якшича, «не нужно обладать особым юридическим образованием для того, чтобы понять — если вы признаете сепаратистское законодательство в Косово и Метохии, вы этим отрицаете действие сербского законодательства на этой же территории», что иными словами значит косвенное признание косовской независимости.