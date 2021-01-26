Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Только решение на двухгосударственной основе будет способствовать выходу из конфликта Израиля и Палестины, считает американский президент Джо Байден, сообщила 26 января журналистам секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки «Конечно же, президент продолжает придерживаться взгляда о том, что решение на двухгосударственной основе — это единственный выход».

Напомним, решение на двухгосударственной основе предполагает, что Израиль, а также США признают Палестину государством. Однако США при 45-м президенте Дональде Трампе признали Иерусалим столицей Израиля, хотя часть этого города является территорией Палестины.

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