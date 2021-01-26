Москва, , 22:43 — REGNUM Продление Договора СНВ-3 отвечает национальным интересам Российской Федерации, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, это указано в сопроводительных материалах к законопроекту.

«Выигранное в результате пролонгации договора время можно использовать для комплексных двусторонних переговоров о дальнейшем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», — отмечается в сопроводительных документах.

Госдума и Совфед готовы 27 января ратифицировать Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года.

Документ внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, срок договора продлевается на пять лет — до 2026 года.

Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ.