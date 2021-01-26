Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил Россию, Ирак и Афганистан, сообщает пресс-релиз Белого дома, опубликованный 26 января.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Джозеф Байден поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент поблагодарил его за надежное управление альянсом и сообщил о своем намерении консультироваться и работать с союзниками по всем общим обеспокоенностям в сфере безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию», — указано в сообщении.

Кроме того, Байден также подтвердил приверженность укреплению трансатлантической безопасности, важность общих ценностей и «противодействия новым угрозам, в том числе климатическим изменениям и глобальным вызовам в здравоохранении».

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