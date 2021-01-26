Республика Сербия, , 22:32 — REGNUM Без поддержки официального Белграда Запад вряд ли смог бы реализовать концепцию независимого Косово. Об этом заявил один из лидеров движения сербов Косово и Метохии «Отечество» Марко Якшич в своем выступлении в рамках круглого стола «Удастся ли спасти сербское Косово», который 25 января провело ИА REGNUM.

По словам эксперта, Белграду в качестве компенсации за отказ от части территории было предложено вступление в ЕС. «Вспомним только лозунг экс-президента Бориса Тадича: «И Косово, и Евросоюз», что по сути своей невыполнимая задача», — рассказал Якшич.

«Белград в 2008 году отказался подписать план Марти Ахтисаари по косовскому урегулированию, что для Запада было недвусмысленным сигналом — с Белградом надо работать более плотно, надо предложить ему какую-то приманку. Уже соглашения о признании паспортов сепаратистского Косово в заграничных поездках, которые Борко Стефанович (глава сербской делегации на технических переговорах с косовскими сепаратистами — ИА REGNUM) подписал в ходе технических переговоров, были своего рода уступкой Приштине. Александр Вучич ушел на шаг вперед и передал сепаратистам в руки контроль над всеми государственными институтами в крае. Сербское самоуправление в Косово и Метохии пережило бомбардировки, но не смогло пережить Вучича», — считает Марко Якшич.