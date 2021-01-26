Рим, , 22:28 — REGNUM Премьер-министру Италии Джузеппе Конте и его правительству «пора пойти домой», заявила журналистам во вторник, 26 января, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Единственный выход из сложившегося кризиса — досрочные выборы, правые (то есть «Братья Италии», «Лига» Маттео Сальвини и партия Сильвио Берлускони) одержат победу и сформируют «устойчивое и адекватное правительство», добавила она.

Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.

26 января Конте официально заявил президенту страны Серджо Маттарелле об отставке. Президент в соответствие с законами страны может объявить досрочные выборы, или разрешить прежнему премьеру сформировать новую коалицию в прежнем составе парламента, или дать аналогичное разрешение кому-то из других лидеров фракций.

Предполагается, что Маттарелла позволит Конте в третий раз сформировать правительство, несмотря на отсутствие у леволибералов и популистов формального большинства. Второй наиболее вероятный сценарий — досрочные выборы. Не полностью исключаются также варианты формирования «технического правительства», «правительства народного единства» (с участием и коалиции, и оппозиции) и даже предоставление оппозиционерам-правоцентристам возможности сформировать альтернативную коалицию.