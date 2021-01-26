Милан, Италия, , 22:12 — REGNUM Партия «Вперед, Италия» согласна на формирование «стабильного и серьезного» правительства национального единства с участием нынешних правящих партий и нынешней оппозиции, заявил во вторник, 26 января, вице-президент партии Антонио Таяни.

Если такое правительство сформировать не удастся, нужно проводить досрочные выборы парламента, добавил он.

Чуть позже лидер «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони после встречи с коллегами по правой оппозиции Маттео Сальвини и Джорджей Мелони выступил уже с другим заявлением: правые пойдут на консультации к президенту страны Серджо Маттарелле вместе и вместе же будут принимать все решения.

Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.

26 января премьер-министр Джузеппе Конте официально заявил президенту страны Серджо Маттарелле об отставке. Президент в соответствии с законами страны может объявить досрочные выборы, или разрешить прежнему премьеру сформировать новую коалицию в прежнем составе парламента, или дать аналогичное разрешение кому-то из других лидеров фракций.

Предполагается, что Маттарелла позволит Конте в третий раз сформировать правительство, несмотря на отсутствие у леволибералов и популистов формального большинства. Второй наиболее вероятный сценарий — досрочные выборы. Не полностью исключаются также варианты формирования «технического правительства», «правительства народного единства» (с участием и коалиции, и оппозиции) и даже предоставление оппозиционерам-правоцентристам возможности сформировать альтернативную коалицию.