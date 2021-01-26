Москва, , 22:01 — REGNUM В Госдуме ожидают 27−28 января внесения на ратификацию документов о продлении ДСНВ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Ждём внесения соответствующих документов в Госдуму. Готовы незамедлительно (буквально сегодня-завтра) приступить к работе по обеспечению законодательного процесса по пролонгации СНВ-3», — сообщил Слуцкий.

Обмен нотами России и США о продлении ДСНВ — важнейший сигнал по сохранению всей системы ядерного сдерживания в мире, отметил парламентарий.

Срок действия Договора истекает 5 февраля. На прошлой неделе в Белом доме сказали о планах Соединённых Штатов пролонгировать соглашение о сокращении оружия (ДСНВ) на максимально возможный пятилетний срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков рассказал об энергичных контактах с США по СНВ-3