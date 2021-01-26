Москва, , 21:56 — REGNUM Первые телефонные переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоялись вечером 26 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США», — говорится в сообщении.

Глава государства сказал своему собеседнику, что обеим странам — и России, и США — нужна «нормализация отношений», тем более «с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества».

Отмечается, что как Путин, так и Байден поприветствовали сегодняшний обмен дипломатическими нотами, касающимися достижения договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Помимо темы контроля над ядерным оружием, обсуждались вопросы экономики, сотрудничества в противодействии распространению коронавирусной инфекции, важные геополитические проблемы.

В частности, был поднят вопрос одностороннего выхода Вашингтона из Договора по открытому небу. Также речь шла о ядерной сделке с Ираном, о проблемах Донбасса, поговорили президенты и о российской инициативе по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН.

«В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер», — заявили в Кремле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инаугурация 46-го президента США Байдена состоялась 20 января 2021 г. В настоящее время в США идёт доформирование его административного аппарата.

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