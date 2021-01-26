Анкара, , 21:38 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 180 303 поведённых ПЦР-тестов, выявили 7103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 134 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 26 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 442 350, смертельных случаев — до 25 344.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своём профиле в социальной сети написал: