Киев, , 21:20 — REGNUM Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что процесс односторонняя передача группы удерживаемых лиц властями ДНР и ЛНР на контролируемую Киевом территорию не прервался.

Об этом она заявила вечером 26 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, Денисова отметила, что точная дата возвращения этой группы людей пока неизвестна и не сообщила никаких подробностей.

«С нетерпением ждем освобождения всех незаконно удерживаемых граждан, которые до сих пор находятся в местах несвободы на временно оккупированных территориях Донбасса», — подчеркнула уполномоченная по правам человека Верховной рады.

ИА REGNUM напоминает, что еще 16 января представители ДНР и ЛНР заявили, что готовы вернуть Украине в одностороннем порядке ряд удерживаемых лиц, но только при посредничестве депутата рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»Виктора Медведчука, а не официальной власти.

В Киеве сначала сулили передаваемым лицам (как позже оказалось, это четыре женщины) максимально строгие проверки со стороны спецслужб, а потом дали понять, что передача не состоится.

Эксперты оценили такую позицию резко критически, заявив, что официальный Киев выступает в роли откровенного врага украинского народа.