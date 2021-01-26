Бишкек, , 20:38 — REGNUM Новый президент Киргизии Садыр Жапаров призывает киргизстанцев подождать еще полгода до того момента, когда он начнет бороться с коррупцией, передает «Kaktus.media».

Глава государства написал в своем Telegram-канале, что начнет антикоррупционную кампанию только после того, как будет сформировано новое правительство и принята новая конституция.

«30 лет терпели, потерпите еще шесть месяцев», — говорится в обращении Жапарова к жителям республики.

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