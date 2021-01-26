Москва, , 20:32 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не намерен смотреть «расследование» о якобы дворце президента РФ Владимира Путина в Геленджике (Краснодарский край).

«Если говорить о себе, то я его не смотрел и смотреть не буду», — сказал Володин в эфире радио «Комсомольская правда».

По его мнению, создатели ролика «рассчитывали на то, что посмотрят, рассчитывали на то, что будут обсуждать, рассчитывали на то, что сомнения закрадутся в вашу душу, в итоге начнет разрушаться доверие».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопросы о якобы бесполетной зоне над «дворцом» в Геленджике, о котором идет речь в фильме Алексея Навального, стоит задать ФСБ и ФСО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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