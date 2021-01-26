Нью-Йорк , , 20:04 — REGNUM Восстановить отношения с Палестиной и сохранить их с Израилем намерены американские власти, заявил 26 января и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс на заседании Совбеза ООН.

Он заявил, что администрация президента США Джо Байдена «восстановит надёжное взаимодействие США с палестинцами, а также с израильтянами». То есть Вашингтон намерен «обновить» отношения как с властями Палестины, так и с народом, ведь они «атрофировались за последние четыре года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, произраильская политика 45-го президента США Дональда Трампа отрицательно сказалась на ближневосточном урегулировании: права Палестины были заметно ущемлены так называемой сделкой века, предложенной Штатами в начале 2020 г.

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